Il Roma, Scotto: “Napoli superiore a Union e Braga, può passare. Il Real è affascinante”

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ha commentato sui social il sorteggio dei gironi di Champions League

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ha commentato sui social il sorteggio dei gironi di Champions League: “Al Napoli spettano sempre gironi suggestivi, e con belle sfide. Di certo non facili. Tenendo presente che va bene anche il secondo posto, è un gruppo in cui gli azzurri non solo se la giocano, ma possono essere protagonisti. Napoli superiore a Union e Braga e in grado di superare il turno. Real la sfida migliore che potesse capitare dal punto di vista del fascino”.