Il Roma, Scotto: “Non c’è gioco! La Roma ha avuto tempismo con De Rossi, il Napoli no!”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato il pareggio del Napoli attraverso un tweet sul suo profilo X: "Stavolta non riesce la rimonta: al "Maradona" solito copione contro una squadra sulla carta inferiore. Il Napoli va sotto, ma coi cambi e un modulo diverso reagisce. Purtroppo perdere o pareggiare cambia poco, la squadra non ha gioco e crea pochissimo.

Col Genoa la fase di intensità e aggressività è durata solo i primi 10 minuti. La Roma ha avuto un ottimo tempismo nel mandare via Mourinho e prendere De Rossi prima di tre partite "facili". Così facendo ha avuto un impatto positivo sotto tutti gli aspetti. Per il Napoli c'è il Barcellona alle porte e la sensazione che in fondo va bene così, che l'annata ormai è questa. Ma così si sprecherà anche un probabile quinto posto per l'accesso in Champions League, e sarebbe inaccettabile".