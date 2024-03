Il Roma: Scotto: "Serviva un’impresa, il Napoli punito anche dal blasone sull’arbitraggio”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato su X l'eliminazione del Napoli dalla Champions League per opera del Barcellona.

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato su X l'eliminazione del Napoli dalla Champions League per opera del Barcellona: "Solo chi era confuso o male informato poteva ritenere il Barcellona avversaria alla portata. Per superare una squadra più forte serviva un'impresa, ma il Napoli si è dovuto misurare con i limiti di una stagione disgraziata, i soliti e immancabili errori e soprattutto il blasone che in Champions si paga sempre. La buona volontà c'è stata, ma è troppo poco.

Come col Milan lo scorso anno, un altro arbitraggio penalizzante, stavolta col rigore su Osimhen. Si paga anche questo contro squadre che in questa competizione sono a casa loro. Ingiusto il Mondiale per Club alla Juve fuori dalle coppe, ma sarebbe stato un palcoscenico troppo pesante per un Napoli da rifondare totalmente: fuori e dentro il campo".