Il Roma, Scotto: "Spalletti pronto a portare il Napoli in Tribunale per annullare la penale"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato su Twitter la vicenda Spalletti-Napoli legata alla penale: "Dopo essersi rimangiato l'anno sabbatico e dato la colpa ai giornalisti (coi quali faceva selfie il giorno prima) #Spalletti sarebbe pronto a portare il Napoli in tribunale per annullare la penale sottoscritta a Ischia con De Laurentiis a luglio. Evidentemente il suo bisogno di riposo non aveva la durata di un anno, ma giusto un paio di mesi. Il problema non è la "concorrenza" di altri club, che non preoccupa il Napoli, ma l'impegno che l'ex allenatore ha preso a fermarsi fino al 30 giugno 2024, dopo aver deciso autonomamente di lasciare la squadra anzitempo per motivi personali. Spalletti ha creato un problema al club, rompendo gli equilibri che si erano creati. E come ha confermato il legale della società, Mattia Grassani, aveva chiesto di poter riposare per una stagione".