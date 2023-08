Radio 24, Capuano: "L'Arabia che strappa Veiga al Napoli conferma una cosa"

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, tramite il suo account Twitter si esprime così sullo scippo Gabri Veiga al Napoli da parte dell'Al Ahli.

TuttoNapoli.net

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, tramite il suo account Twitter si esprime così sullo scippo Gabri Veiga al Napoli da parte dell'Al Ahli: "Il blitz con cui l’Arabia Saudita ha strappato Gabri Veiga a un accordo chiuso con un club europeo è la millesima conferma che, senza regole che obblighino i club sauditi a ragionare dentro un perimetro condiviso con il resto del mondo, Fifa e Uefa stanno ipotecando il futuro di questo sport. Che non potrà mai essere in mezzo al deserto dove al massimo si può creare un campionato per super ricchi, non altro".