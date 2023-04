Rai, Di Gennaro: "Che schifo le intimidatorie minacce da Bergamo, confido nel sindaco!"

Con questo volantino gli Ultras dell'Atalanta hanno minacciato ripercussioni per chi festeggerà lo Scudetto del Napoli.

"Bergamo non festeggia. Ricordiamo ai ristoratori, baristi, pizzaioli che per festeggiamenti e pagliacciate varie riceveranno 'adeguate risposte' alle loro attività anche a distanza di tempo". Con questo volantino gli Ultras dell'Atalanta hanno minacciato ripercussioni per chi festeggerà lo Scudetto del Napoli. Una pagina vergognosa del calcio, come sottolinea il giornalista di Rai Sport Dario Di Gennaro: "Che schifo! Ma Bergamo, per fortuna, è ben altro rispetto a queste vergognose intimidatorie minacce Confido nel sindaco".