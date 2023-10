Rai, Perillo: “Calcio alle polemiche e colpo d’ali in classifica. Ottimo Napoli, bravo Garcia”

Antonello Perillo, vice direttore nazionale del TGR RAI, ha così commentato su Twitter il tris del Napoli all’Hellas Verona

Antonello Perillo, vice direttore nazionale del TGR RAI, ha così commentato su Twitter il tris del Napoli all’Hellas Verona: “Con i tre punti conquistati a Verona il Napoli ha dato un calcio alle polemiche e un colpo d’ali in classifica. Ottima la prestazione della squadra, questa volta davvero ben messa in campo da Garcia, con una impostazione basata sul possesso palla e più manovriera sulla trequarti, per sfruttare al meglio le caratteristiche di Raspadori, schierato nel cuore dell’attacco. Azzurri apparsi carichi, determinati e concentrati, a parte qualche sofferenza nel finale.

Su tutti uno stellare Kvaratskhelia, a dir poco straripante, un ispiratissimo Politano, autore di un gol e due assist, un ottimo Zielinki, autorevole e sicuro su ogni palla toccata, e un brillante Cajuste, che non ha fatto per nulla rimpiangere Anguissa. Ora si va a Berlino, a cercar conferme e punti pesanti anche in Europa”.