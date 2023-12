Rai, Perillo: "Colombo pessimo, ma fallimentare anche il ruolino di marcia di Mazzarri"

"Lo scorso anno la squadra di Spalletti dominava le rivali, dall’alto dei suoi 44 punti; adesso, a quota 27, gli azzurri sono posizionati in zona Conference".

Antonello Perillo, vice direttore nazionale del Tgr Rai, ha commentato su Twitter il ko del Napoli contro la Roma: "Un Natale amarissimo per i tifosi del Napoli. Con la sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Roma, gli azzurri ora si ritrovano in settima posizione in classifica, a 17 lunghezze dalla capolista (l’Inter) e a 13 dalla seconda (la Juventus). Lo scorso anno la squadra di Spalletti dominava le rivali, dall’alto dei suoi 44 punti; adesso, a quota 27, gli azzurri sono posizionati in zona Conference.

La partita sembrava messa su binari piuttosto tranquilli, con un pareggio possibile visto che il possesso di palla degli uomini di Mazzarri non stava portando seri pericoli per la porta giallorossa. Poi, la svolta in negativo, con l’espulsione di Politano, incredibilmente ingenuo nel fallo di reazione ai danni di un avversario. Pessimo l’arbitraggio di Colombo, ma peggio ancora è il cammino del Napoli da inizio stagione. Preoccupa il fatto che anche sotto la guida di Mazzarri il ruolino di marcia si stia rivelando molto fallimentare".