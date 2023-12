Rai, Perillo: "La firma più attesa è arrivata, ora servirebbero altri due rinnovi"

Antonello Perillo, vice direttore nazionale del Tgr Rai, ha così commentato su Twitter il rinnovo di Victor Osimhen.

Antonello Perillo, vice direttore nazionale del Tgr Rai, ha così commentato su Twitter il rinnovo di Victor Osimhen: "La firma più attesa è arrivata, anche se il timore di molti è che al giugno 2026 Victor Osimhen non ci arriverà affatto con la maglia azzurra, visto che la clausola (tra i 120 e i 130 milioni di euro) è alta ma certamente non impossibile per i top club europei, oltre che per i ricconi d'Arabia.

Per dare ulteriore slancio a tutto l'ambiente azzurro, ora servirebbero comunque altri due rinnovi: quello di Zielinski, che tra pochi giorni potrà liberamente accordarsi per la prossima stagione con chi vorrà (Inter e Juve in testa) senza portare un euro nelle casse azzurre, e quello di Kvaratskhelia, il gioiello che sembra un po' intristito dal guadagnare meno di compagni di squadra quasi sempre accomodati in panchina. Occhio, poi, alla cessione di Elmas. Lo scorso anno il super-jolly di centrocampo è stato il dodicesimo titolarissimo, risultando - nelle abilissime mani di Spalletti- spesso decisivo a gara in corso. La sua cessione al Lipsia richiede che in cambio arrivi uno almeno di pari livello e subito pronto per dare un contributo reale nel momento decisivo della stagione, visto che nei primi mesi dell'anno si disputerà la Supercoppa e ci sarà la doppia sfida Champions con il Barcellona".