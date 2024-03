Rai, Perillo: "Mistero Dendoncker: oltre 2mln d’ingaggio ma quasi mai in campo"

Con un post sui suoi canali social, il giornalista Rai Antonello Perillo ha evidenziato lo scarsissimo minutaggio accumulato fin qui da Leander Dendoncker

TuttoNapoli.net

Con un post sui suoi canali social, il giornalista Rai Antonello Perillo ha evidenziato lo scarsissimo minutaggio accumulato fin qui da Leander Dendoncker: “Tra i misteri del Napoli, in questa stagione davvero molto strana, c’è quello legato a Leander Dendonker. Il suo ingaggio a gennaio, seppur in prestito con diritto di riscatto, ha fatto finire Demme (che resta lautamente stipendiato fino all’ultimo euro) fuori dalle liste di Serie A e di Champions League.

Lo stesso medianone belga (un granatiere di 188 cm che all’occorrenza può fare anche il difensore centrale) non è stato inserito nella lista europea. Finora non ha praticamente mai giocato. Eppure tanto scarso non deve essere, viste le sue 151 presenze in Premier League e le 32 con il Belgio. Se sono vere le cifre pubblicate dappertutto, il Napoli fino a giugno gli darebbe uno stipendio superiore, seppur di poco, a quelli di Anguissa, Lobotka, Rrahmani… 800mila euro più di Kvaratskhelia”.