Rai, Perillo: “Unica nota stonata del Napoli è la solita insicurezza della difesa”

Antonello Perillo, vice direttore nazionale del TGR RAI, ha così commentato su Twitter il 2-1 del Napoli al Cagliari: “Vittoria sofferta ma fondamentale, per rilanciarsi in classifica ed evitare temuti venti di crisi. Alla fine l’ha decisa nel secondo tempo uno straripante Osimhen, autore del primo gol e di un assist tutto da incorniciare per la rete finale di Kvaratskhelia.

Ma la svolta l’ha data anche l’ingresso di Mario Rui, che a sinistra ha dato profondità e palle giocabili, dopo un’ora di Natan col freno a mano tirato. Non era facile contro il muro difensivo eretto da mister Ranieri. Nota stonata, la solita insicurezza nel cuore del pacchetto difensivo, con un Juan Jesus in evidente affanno e un Rrahmani nervosissimo. Ora l’impegno di Coppa Italia, che può diventare un obiettivo da non disprezzare visto che il Napoli -salvo miracoli- in campionato non potrà andare oltre la lotta per la qualificazione Champions”.