Rai, Perillo: "Zidane è a Capri, il suo nome sta girando forte. Sarebbe un lusso per il Napoli"

Antonello Perillo, vice direttore TGR Rai, scrive un post su Twitter su Zinedine Zidane in ottica Napoli: "Zinedine Zidane è l’unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto tre Champions League consecutive. Inevitabilmente, De Laurentiis avrà già valutato anche il suo nome, che ora sta girando forte, visto che il monumento vivente del calcio francese è in vacanza a Capri. Il profilo di Zizou lo considero davvero perfetto. Il suo 4-3-3 darebbe continuità al lavoro di Spalletti. Se poi andate a vedere come giocava il suo Real Madrid dei sogni, vi verrà il capogiro. Le tre Champions conquistate di seguito sono arrivate grazie anche ad interpreti fenomenali. I suoi registi “bassi” alla Lobotka si chiamavano Kroos e Casemiro, nella posizione di Kvaratskhelia giostrava un certo Cristiano Ronaldo, al centro dell’attacco Benzema… Il suo arrivo sarebbe un lusso che farebbe lievitare a dismisura il prestigio del Napoli in campo internazionale, ma l’operazione mi sembra ai confini dell’impossibile. Zidane, fermo da due stagioni, da allenatore non si è mai mosso da Madrid, i suoi ingaggi superavano i 10 milioni netti a stagione, le sue necessita sul mercato venivano regolarmente assecondate con investimenti faraonici. Attendendo la fine del lungo casting del presidente De Laurentiis, mi sembra comunque lecito non porre limiti a ipotesi e fantasie. Anche questo, alla fine, è il bello del calcio".