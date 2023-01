Rai, Varriale: "Devastante Osimhen, sempre più leader"

"La capolista è tornata.14° successo per il Napoli che supera con maturità la Sampdoria".

Il giornalista Enrico Varriale, storico volto Rai, ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli a Marassi contro la Sampdoria: "La capolista è tornata.14° successo per il Napoli che supera con maturità la Sampdoria. Partita non facile sul piano psicologico sia per l'atmosfera di Marassi nel ricordo di Vialli e Mihajlovic sia per il rigore fallito da Politano. Devastante Victor Osimhen, sempre più leader".