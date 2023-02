Rai, Varriale: "Solo Milan di Sacchi capace di impartire queste lezioni in Europa"

Enrico Varriale, volto storico della Rai, commenta su Twitter la vittoria degli azzurri in Germania

Enrico Varriale, volto storico della Rai, commenta su Twitter la vittoria degli azzurri in Germania: "La qualificazione va ancora conquistata e comunque in futuro ci saranno avversari più forti. Ma Eintracht nella Coppe ha sempre fatto bene eppure è stato dominato da Napoli. Ricordo in Europa solo una squadra italiana capace di impartire simili lezioni : il Milan di Sacchi.