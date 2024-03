Repubblica, Azzi: "E' bastata la lontananza di Calzona a far precipitare di nuovo tutto"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, si esprime così su X dopo la sconfitta del Napoli contro l'Atalanta

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, si esprime così su X dopo la sconfitta del Napoli contro l'Atalanta: "Questo gruppo aveva un solo leader e non in campo: seduto in panchina. #Calzona con il suo arrivo stava restituendo ai giocatori un po' di sicurezza, ma è bastata la sua lontananza durante la sosta per far precipitare di nuovo la situazione".