Repubblica, Azzi: "Garcia divide stampa in due categorie, tocca spiegargli che esiste una terza"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, è intervenuto tramite il suo account Twitter per commentare le parole di Rudi Garcia in conferenza stampa

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, è intervenuto tramite il suo account Twitter per commentare le parole di Rudi Garcia in conferenza stampa: "Non ho amici o nemici, finché lavorano nel Napoli. Ma con molti allenatori, dirigenti e giocatori ho creato dei rapporti speciali in seguito, appena sono andati via e mi sono sentito libero. Garcia divide i giornalisti in due categorie: tocca spiegargli che ne esiste una terza".