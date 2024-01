Repubblica, Azzi: "La linea a 3 è l'unico modo per finire l'anno in modo decente"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, si è espresso così sul momento e il gioco del Napoli all'indomani del pareggio contro la Lazio

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, si è espresso così sul momento e il gioco del Napoli all'indomani del pareggio contro la Lazio: "Capisco che eravate abituati allo champagne, ma il Napoli non è stato capace di sostituire Kim e con questi difensori la linea a 3 è l'unico modo per finire la stagione in modo decente. Rrahmani e Juan Jesus negli spazi larghi non ce la fanno, lo stesso vale per Natan e Ostigard.

Ieri mancavano 9 giocatori e ha pesato la trasferta in Arabia. Nemmeno la Lazio si reggeva in piedi e l'Inter a Firenze s'è difesa a oltranza fino al 95', in un'altra partita tra squadre stanche. Il Napoli presto avrà di nuovo i suoi campioni in attacco e può sperare di risalire. Questo è e secondo me bisogna prenderne atto, perché non stiamo parlando di playstation".