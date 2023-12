SSC Napoli ricorda Juliano: "Una delle giornate più brutte della storia del Napoli. Fatevelo raccontare..."

Il Napoli sul proprio sito ufficiale ricorda Totonno Juliano, scomparso oggi all'età di 80 anni

TuttoNapoli.net

Il Napoli sul proprio sito ufficiale ricorda Totonno Juliano, scomparso oggi all'età di 80 anni: "È una delle giornate più brutte della storia del Napoli e dei suoi tifosi. Si è spento Antonio Juliano, che per due decenni è stato “il Napoli”. Per coloro che non lo abbiano conosciuto vale la pena farsi raccontare chi sia stato e cosa abbia rappresentato per la nostra città. Ciao, Totonno!".