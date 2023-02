Iannicelli: "Canzone di MrRain simile a “You ‘ll never walk alone”, può diventare inno da stadio"

Su Optimagagine il giornalista Peppe Iannicelli commenta Sanremo e una canzone in particolare

Su Optimagagine il giornalista Peppe Iannicelli commenta Sanremo e una canzone in particolare: "La corsa di Mr. Rain è stata entusiamante, un crescendo agonistico spettacolare. Di certo “Supereroi” diventerà popolarissima. E chissà che non possa la canzone di Mr.

Rain diventare un inno da stadio seguendo altri illustri brani nati in ben altro contesto e diventati poi negli anni identitari. Il più celebre di tutti è senza dubbio “You ‘ll never walk alone” brano di musical di Gerry and the Pacemakers (leggi di più) . “Non camminerai mai solo”, eseguito con passione dai tifosi del Liverpool ad Anfield Road, ha molto similitudini con “Supereroi” di Mr. Rain".