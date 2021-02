Icardi ora si beffa dell'Inter: like social ai festeggiamenti Juve

Mauro Icardi e l'Inter non si sono lasciati nel migliore dei modi e l'ex capitano non perde occasione per dimostrare quanto non abbia gradito il trattamento ricevuto dal suo vecchio club. Dopo il pareggio di ieri sera tra Juventus e Inter, che ha permesso ai bianconeri di conquistare la finale di Coppa Italia, l'attaccante argentino del Paris Saint-Germain ha reso pubblico il suo apprezzamento per i festeggiamenti dei giocatori juventini: i suoi like accompagnano le foto postate da Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci, Alvaro Morata e tanti altri. Chissà come reagiranno i tifosi nerazzurri...