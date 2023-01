Il cordoglio di ADL per Vialli: "In suo ricordo ci sforziamo a sostenere ricerca contro tumori"

Anche Aurelio De Laurentiis ha espresso, tramite Twitter, il suo cordoglio per la scomparsa dello storico attaccante e personaggio del calcio italiano

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Sconfitto dal tumore al pancreas, Gianluca Vialli è passato a miglior vita oggi. Anche Aurelio De Laurentiis ha espresso, tramite Twitter, il suo cordoglio per la scomparsa dello storico attaccante e personaggio del calcio italiano: "Un male terribile si porta via un uomo fantastico come Gianluca Vialli. Nel suo ricordo facciamo ogni sforzo per sostenere la ricerca contro i tumori. Ciao Gianluca, grande campione".