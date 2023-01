Il desiderio di Ziliani per il 2023: "Scudetto al Napoli, lo merita anche per quel che passò nel 2018"

Inizia un nuovo anno e il giornalista Paolo Ziliani esprime su Twitter un desiderio per questo 2023.

TuttoNapoli.net

Inizia un nuovo anno e il giornalista Paolo Ziliani esprime su Twitter un desiderio per questo 2023: "Amo il calcio. Pulito. E ho un desiderio. Dopo l’Inter (2021) e il Milan (2022) vorrei che il 2023 fosse l’anno del Napoli che più di tutti lo merita: per bravura e per quel che passò nel 2018 (e non solo). Sarebbe bello. Ma chiunque vinca andrà bene se la nuova era è iniziata".