Il Napoli è Campione d’Italia, Juan Jesus esulta: messaggio da brividi sui social

Il Napoli ha vinto il terzo scudetto della storia. Una lunga attesa che durava da ben 33 anni.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha vinto il terzo scudetto della storia. Una lunga attesa che durava da ben 33 anni. Juan Jesus ha voluto celebrare questo strepitoso traguardo con un messaggio da brividi sui social: “NAPOLI CAMPIONE. LA CAPOLISTA SE NE VAAAAA!!!! Questo è per te Napoli! È per voi, tifosi. È per chi ha sofferto, gioito, aspettato, sperato per 33 anni. È per te che andavi negli anni ‘80 al San Paolo per vedere il più grande di tutti. È per te che hai visto festeggiare sempre le solite squadre. È per te che hai ascoltato il nonno raccontare le storie di Diego e di quella squadra e pensavi che non sarebbe mai più ricapitato. È per te che hai sentito parlare di scudetto come se alla tua gente fosse proibito. È per te che hai sentito sfottó per anni ma anche cori cattivi contro una delle città più belle del mondo. È per te che indossi questa maglia mentre entri nello stadio che oggi si chiama Diego Armando Maradona. Amici napoletani la rivoluzione è completa. È storia! Napoli campione d’Italia. Tre è per te! BATJUAN”.