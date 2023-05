Il solito Facci: “Napoletani festeggiano il 1° maggio, senza scudetto e senza lavoro”

Il giornalista Filippo Facci ha scritto un post sui social rivolto ai napoletani

Il giornalista Filippo Facci ha scritto un post sui social rivolto ai napoletani: “Il 1°maggio fanno la festa dello scudetto e ancora non c’è, il 1° maggio fanno la festa del lavoro e ancora non c’è: ci piacciono per questo, perché sono festaioli”.