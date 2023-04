"In bocca al lupo ragazzi", Osimhen farà il tifo dalla tribuna

Victor Osimhen sarà costretto a saltare Napoli-Milan di stasera per una distrazione muscolare.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen sarà costretto a saltare Napoli-Milan di stasera per una distrazione muscolare. Il bomber azzurro è da poco arrivato allo Stadio Diego Armando Maradona, dove assisterà al match contro i rossoneri dalla tribuna. Il capocannoniere della Serie A, che farà il tifo per i propri compagni di squadra dagli spalti, ha dedicato agli azzurri un messaggio sui propri social: "In bocca al lupo ragazzi".