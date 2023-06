Incredibile in Arabia, #AllegriOut spopola anche tra i tifosi dell'Al Hilal: "Non lo vogliamo!"

L'ormai famoso #AllegriOut ha superato i confini italiani, sbarcando anche in Arabia Saudita, lo stanno mettendo in scena sui social i tifosi dell'Al Hilal.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ormai famoso #AllegriOut ha superato i confini italiani, sbarcando anche in Arabia Saudita, lo stanno mettendo in scena sui social i tifosi dell'Al Hilal. Alla notizia dell'incontro programmato a Montecarlo tra Massimiliano Allegri e gli emissari del campionato di Riad, in Arabia è in trending topic l'hastag جمهور_الهلال_يرفض_اليغري , che si può tradurre in "i tifosi dell'Al Hilal rifiutano Allegri". Tra i vari commenti contrari ad un arrivo di Allegri, un tifoso scrive: "Questo allenatore una volta disse: 'Se cerchi divertimento, vai al circo !!'. Un modo di giocare puramente difensivo, questo non è adatto ad Al-Hilal, nemmeno l'1%".