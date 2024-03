Indizio social su Osimhen? Il Napoli lo sceglie per la foto del matchday

Il profilo X della SSC Napoli ha infatti scelto di presentare il match contro i nerazzurri postando una foto proprio del centravanti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Indizio social da parte della SSC Napoli su Victor Osimhen? Con l'attaccante che è ritenuto in dubbio per l'affaticamento rimediato nel finale del match contro il Barcellona, il club azzurro ha postato una foto che accende qualche speranza per la sua presenza in campo questa sera.

Il profilo X della SSC Napoli ha infatti scelto di presentare il match contro i nerazzurri postando una foto proprio del centravanti che anno scorso ha stravinto la classifica cannonieri. Un segnale che l'ex Lille potrebbe esserci a San Siro oppure semplice casualità che farà solamente sperare invano i tifosi del Napoli? Questo solo il tempo lo chiarirà.