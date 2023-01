Inter-Napoli a Sozza, Chiariello: “Arbitro tifa solo per se stesso, sogno Guida e Maresca”

Questo il commento su Twitter del giornalista Umberto Chiariello alla designazione arbitrale tanto discussa sui social di Simone Sozza per Inter-Napoli.

“Io sogno il Napoli arbitrato da Guida e Maresca, la Juve da Pairetto (no, lui no: troppo scarso), Milan e Inter da Sozza (accade già). Perché l’arbitro ha un solo tifo: x se stesso. Poi arrivano gli avvelenatori di pozzi come Marotta e ci meravigliamo del complottismo di popolo”. Questo il commento su Twitter del giornalista Umberto Chiariello alla designazione arbitrale tanto discussa sui social di Simone Sozza per Inter-Napoli.