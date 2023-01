Inter-Napoli a Sozza, Varriale: “Il migliore tra i giovani, decisione legittima ma rischiosa”

Questo il commento su Twitter di Enrico Varriale alla designazione arbitrale tanto discussa sui social di Simone Sozza per Inter-Napoli.

“Simone Sozza è arbitro emergente, forse il migliore tra i giovani. Ha sbagliato solo una partita in questo campionato, Fiorentina-Milan, con decisioni che hanno favorito i rossoneri. Ciò detto designare un fischietto milanese per Inter-Napoli è decisione legittima ma rischiosa”. Questo il commento su Twitter del giornalista Enrico Varriale alla designazione arbitrale tanto discussa sui social di Simone Sozza per Inter-Napoli.