Inter-Napoli al milanese Sozza, Azzi: “Non dimentico le etichette agli errori di Maresca o Guida”

Questo il commento su Twitter del giornalista di Repubblica Marco Azzi alla designazione arbitrale tanto discussa sui social di Simone Sozza per Inter-Napoli.

"Il milanese Sozza che arbitra l'Inter nel 2023 non mi scandalizza, ma non dimentico la grancassa quando gli errori di Maresca o Guida sono stati indirettamente etichettati come favori tra concittadini al Napoli. Cerchiamo di essere seri sempre, suvvia”. Questo il commento su Twitter del giornalista di Repubblica Marco Azzi alla designazione arbitrale tanto discussa sui social di Simone Sozza per Inter-Napoli.