Inter, sui social impazza l'hashtag InzaghiOut: “Cacciatelo subito, è inadeguato”

Altra brutta prestazione dell’Inter, che passa ai quarti di finale di Coppa Italia solo dopo i tempi supplementari, battendo il Parma in rimonta 2-1. La sconcertante prova degli uomini di Simone Inzaghi contra la sesta della Serie B scatena i tifosi nerazzurri che chiodono la testa del tecnico. Dopo la vittoria contro il Napoli, già la rimonta subita dal Monza aveva fatto scattare più di qualche campanello d’allarme in casa Inter. Questi alcuni commenti sui social dei tifosi nerazzurri contro Inzaghi, tutti all’insegna dell’hashtag InzaghiOut: "Se non cambiamo andrà sempre peggio”, “Cacciamolo subito”