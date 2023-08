Italia, Mancini: "Le dimissioni da ct scelta personale". Si avvicina l'Arabia Saudita

Arrivano le prime dichiarazioni ufficiali di Roberto Mancini dopo l'addio alla Nazionale consumato oggi intorno all'ora di pranzo.

Arrivano le prime dichiarazioni ufficiali di Roberto Mancini dopo l'addio alla Nazionale consumato oggi intorno all'ora di pranzo. "Le dimissioni da CT della Nazionale sono state una mia scelta personale. Ringrazio il Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della FIGC. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell'Europeo 2020". Queste le parole del tecnico tramite Instagram per l'addio dopo un lustro e la vittoria dell'Europeo del 2021.

Mancini può diventare presto selezionatore dell'Arabia Saudita

L'offerta sul tavolo, come già detto precedentemente, è per un triennale a cifre faraoniche, nell'ambito delle decisioni arabe che poi porteranno a Vision 2030, l'idea di avere l'Arabia a sedersi al tavolo delle potenze mondiali grazie a investimenti in varie situazioni, in particolare quelle sportive. C'era un altro candidato per la Nazionale prima di Mancini, ma le trattative con lui si sono interrotte. A riferirlo è Tuttomercatoweb.