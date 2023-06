"Italiano resta alla Fiorentina? Meno male!": come i tifosi hanno preso la notizia

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

E' delle ultime ore la notizia della permanenza di Vincenzo Italiano, allenatore fortemente accostato al Napoli, sulla panchina della Fiorentina. Come l'hanno presa i tifosi? Spulciando i social, a quanto pare il tecnico ex Spezia non racimolava grandissimi consensi. “Italiano resta a Firenze? Meno male”, scrive più di un supporter azzurro sui nostri canali Facebook e Twitter. Per tanti, Italiano "non è ancora pronto" e il Napoli "ha bisogno di meglio perché è campione d'Italia". Sono davvero pochi quelli che si fasciano la testa, molti di più quanti si fidano di Aurelio De Laurentiis sulla scelta del prossimo allenatore.