Jankto fa coming out con un video sui social: "Non voglio più nascondermi, sono omosessuale"

Jakub Jankto, centrocampista dello Sparta Praga in prestito dal Getafe ed ex Udinese e Sampdoria, ha utilizzato Instagram per fare coming out

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jakub Jankto, centrocampista dello Sparta Praga in prestito dal Getafe ed ex Udinese e Sampdoria, ha utilizzato Instagram per fare coming out e rendere noto il fatto che fosse omosessuale: "Come tutti gli altri, ho le mie forze. Ho le mie debolezze. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che ho fatto al meglio per come potevo, per anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, anche io voglio vivere la mia vita in libertà. Senza pregiudizi. Senza violenza. Ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi".