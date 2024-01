Juan Jesus esulta sui social: “L’unica cosa che conta è dare tutto. Nient’altro”

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha festeggiato sui social il passaggio del turno in Supercoppa Italiana e il raggiungimento della finale

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha festeggiato sui social il passaggio del turno in Supercoppa Italiana e il raggiungimento della finale dopo il 3-0 alla Fiorentina. Questo il suo messaggio su Instagram: “L’unica cosa che conta è dare tutto. Per i compagni, per tutta la squadra e lo staff, per il club, per la maglia, per i tifosi e la città. Nient’altro”.