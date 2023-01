Juan Jesus: "La risposta che ci voleva. Calma che è lunga"

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha commentato su Instagram la vittoria degli azzurri a Marassi contro la Sampdoria.

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha commentato su Instagram la vittoria degli azzurri a Marassi contro la Sampdoria: "La risposta che ci voleva. Calma che è lunga. Un pensiero particolare per l’atmosfera emozionante che abbiamo vissuto prima della partita in ricordo di due persone speciali per il nostro mondo del calcio e non solo".