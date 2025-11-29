Foto

Juan Jesus manda un regalo tricolore a Billing: lo scatto social

Oggi alle 21:15Dai social
di Davide Baratto

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha mandato un regalo a Philip Billing, uno dei protagonisti dello Scudetto 2024/25 che ora è in forza al Midtjylland. Il centrocampista danese ha ricevuto dal brasiliano un quadretto neon con la sua ex maglia numero 15 ed il quarto tricolore del club azzurro: lo stesso Billing ha condivido il tutto con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram.

Di seguito la foto.