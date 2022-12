Juan Jesus sui social: “Pelè=Brasile. Brasile=Pelè. Orgoglio e simbolo del nostro popolo”

Così Juan Jesus ha voluto salutare via social Pelè, scomparso in queste ore all'età di 82 anni.

“Era così forte che vinse 3 mondiali. Era così grande che rivoluzionò il gioco stravolgendone i parametri e le abitudini. Orgoglio del nostro popolo a tal punto da diventarne simbolo. E quando una persona diventa l’immagine di un paese significa che ne ha scritto la storia. E così da decenni piccoli brasiliani giocano per le strade sognando di diventare come Lui. Pelè=Brasile. Brasile=Pelè. Per sempre. Obrigado nosso Rei”. Così Juan Jesus ha voluto salutare via social Pelè, scomparso in queste ore all'età di 82 anni. Questo il post su Instagram del difensore del Napoli: