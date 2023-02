Juve su Frattesi? Ziliani frena: "In Serie B non vuole andare nessuno"

Idea Frattesi per la Juventus. Una pista difficile secondo il giornalista Paolo Ziliani che sui social scrive

Idea Frattesi per la Juventus. Una pista difficile secondo il giornalista Paolo Ziliani che sui social scrive: "Giorno dopo giorno si comincia ad ammettere: ad esempio che da luglio nella Juventus ci sarà posto solo per i giovani. Frattesi verrà anche se non ci saranno le coppe, scrivono. Possibile: però c’è la B che incombe e in B non vuole andarci nessuno. Nemmeno Frattesi".