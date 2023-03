Kvara, crescita record anche sui social: raggiunti i 2mln di followers su Instagram

“Sono così grato per questa crescita e amore! Apprezzo tutti voi, grazie”, il messaggio del georgiano sui social.

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia vola, in campo e fuori. Il georgiano sta disputando una stagione strepitosa con il Napoli sia in Serie A che in Champions League e forma una coppia con Osimhen tra le migliori d’Europa. La sua popolarità cresce a dismisura anche sui social: ha infatti raggiunto i due milioni di followers su Instagram. “Sono così grato per questa crescita e amore! Apprezzo tutti voi, grazie”, il messaggio del georgiano sui social.