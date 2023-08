Kvara sui social esulta: "È bello essere tornato!"

Il georgiano, partito inizialmente in panchina contro il Sassuolo, ha inciso nel match servendo l'assist per la rete che ha chiuso il match di Di Lorenzo

© foto di www.imagephotoagency.it

Rientro con assist per Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, partito inizialmente in panchina contro il Sassuolo, ha subito inciso nel match servendo l'assist per la rete che ha chiuso il match di capitan Di Lorenzo. Il numero 77 del Napoli ha commentato il rientro in campo su Instagram: "È bello essere tornato! Ora guardiamo avanti"