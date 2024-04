Il Napoli torna a vincere dopo il ko contro l'Atalanta. I campioni ritrovano i gol e battono il Monza 4-2 fuori casa rilanciandosi in classifica in zona Europa. Khvicha Kvaratskhelia è fiducioso per questo finale di stagione e su Instagram posta la foto di un abbraccio di squadra scrivendo: "Fino alla fine".