L'ex City Richards non ha dubbi: "Punterei tutto sul Napoli"

TuttoNapoli.net

Micah Richards, ex calciatore del Manchester City, ha parlato ai microfoni della CBS della sua possibile vincitrice della Champions League, indicando il Napoli: "Il Napoli e' in un momento fantastico. E' difficile scegliere la favorita. Diverse squadre miglioreranno verso la fine della stagione. Ma visto il rendimento attuale sceglierei il Napoli. Se dovessi scommettere, ora come ora punterei sul Napoli"