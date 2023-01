La dedica di Politano: "Stavolta è facile, questa soddisfazione è per tutti i napoletani!"

Questa la dedica di Matteo Politano su Instagram dopo la vittoria schiacciante sui bianconeri.

"Di solito una domanda che ti fanno è a chi dedichi la vittoria. Stasera è facile. Questa enorme soddisfazione è per Voi, per chi era allo stadio e per chi ha tifato per noi da qualsiasi parte del mondo. Questa vittoria è per tutti i napoletani. Questa vittoria è per NAPOLI", questa la dedica di Matteo Politano su Instagram dopo la vittoria sui bianconeri. L'attaccante del Napoli ha lasciato il campo all'intervallo a causa di una contrattura muscolare da valutare.