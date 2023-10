La denuncia di Alvino: "A Roma uno striscione che inneggia all'assassino di Ciro Esposito"

Vergogna all'Olimpico, la denuncia sui social è di Carlo Alvino. Così il giornalista scrive su Instagram su uno striscione esposto durante Roma-Monza: "Che si tratti di violenza negli stadi, di reati finanziari, di razzismo, di sessismo o di scommesse, la parola d’ordine del burattinaio che muove i fili della macchina che ci racconta il calcio, (Lega Serie A, Federcalcio e mass media), è sempre le stessa: far finta di nulla e dimenticare in fretta.

Ma ci sono cose che non si possono e non si devono dimenticare. Vedere su uno striscione all’Olimpico in Curva Sud, l’immagine di un condannato in via definitiva per l’omicidio di Ciro Esposito, è una vergogna che non può passare sotto silenzio. Chi ha autorizzato l’ingresso allo stadio di questo striscione?