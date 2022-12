La gaffe di Sportmediaset su Inter-Napoli diventa virale: Forgione sottolinea due errori

I colleghi riferiscono che si giocherà in casa del Napoli, sbagliando per di più il nome dello stadio. Di seguito le immagini.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In un servizio mandato in onda nelle scorse puntate di Sportmediaset su Italia Uno focus su Inter-Napoli, il big match della prossima giornata di campionato. Tuttavia con più di un errore, come sottolineato da Angelo Forgione: i colleghi riferiscono che si giocherà in casa del Napoli, sbagliando per di più il nome dello stadio. Di seguito le immagini.