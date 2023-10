La gioia di Cajuste: “Bello tornare con una vittoria! Ora pronti per una grande settimana!”

Jens Cajuste è tornato titolare due mesi dopo l'ultima volta e ha dimostrato col Verona di essersi calato in maniera eccellente nella realtà azzurra

© foto di www.imagephotoagency.it

Jens Cajuste è tornato titolare due mesi dopo l'ultima volta e ha dimostrato col Verona di essersi calato in maniera eccellente nella realtà azzurra, tenendo botta in tutti i tanti duelli fisici. Da uno dei suoi tanti recuperi palla è nata la rete dell'1-0. Il centrocampista svedese, al termine del 3-1 contro l’Hellas, ha espresso sui social tutta la sua gioia: "Bello tornare con una vittoria! Ora pronti per una grande settimana!”.