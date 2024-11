Podcast La risposta di Lukaku: perchè divide e non va giudicato solo per i gol

Un guizzo dei suoi che è valso tre punti. Romelu Lukaku ha punito la sua ex Roma e fatto volare il Napoli di nuovo in vetta alla classifica.

Un guizzo dei suoi che è valso tre punti. Romelu Lukaku ha punito la sua ex Roma e fatto volare il Napoli di nuovo in vetta alla classifica. Nonostante le critiche, il belga è a quota 5 gol e 4 assist - quasi tutti pesantissimi - in una squadra che ha comunque l'attacco meno prolifico delle sei squadre d'alta classifica.

