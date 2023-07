La Serie A azzera la classifica, i napoletani ironizzano: “Ecco il crollo di gennaio!”

Si volta pagina, oggi si è ufficialmente aperta la nuova stagione calcistica 2023-24.

Si volta pagina, oggi si è ufficialmente aperta la nuova stagione calcistica 2023-24. L’account social della Serie A ha così azzerato la classifica ordinandola in ordine alfabetico. Per questo motivo il Napoli Campione d’Italia non è più al primo posto e questo ha scatenato l’ironia dei tifosi azzurri nei commenti: “Ecco il crollo di gennaio!”.