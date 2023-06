Lady Garcia nel 2017 pazza di Napoli: “Quante te ne dicono, ma non sei per tutti”

Nel 2017 Francesca Brienza, giornalista, fidanzata di Garcia, scriveva questo di Napoli

Vecchi post che tornano d'attualità, ripescati dai tifosi del Napoli. Nel 2017 Francesca Brienza, giornalista, compagna di Rudi Garcia, scriveva questo di Napoli dopo un viaggio in Campania: "Ma quante te ne dicono, eh? Sporca, caotica, pericolosa.. e tu te ne freghi tanto lo sai che sei ben altro, la tua storia parla per te. Le cose belle che mostri e quelle che nascondi non sono mica per tutti. Se non le trovano, se non le riconoscono, è affar loro. Mi piaci Napoli, perchè te ne dicono di ogni ma tu te ne freghi".